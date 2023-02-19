Matias Tellechea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Tellechea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Tellechea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Tellechea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Tellechea 21 Eylül 1992 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Nicolás Tellechea Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Tellechea Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Tellechea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Tellechea'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Tellechea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Tellechea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Tellechea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Tellechea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında River Plate

1 Temmuz 2011 yılında Cerro Largo

31 Temmuz 2012 yılında Botafogo B

31 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2013 yılında Luziânia-DF

5 Eylül 2013 yılında Maldonado

13 Şubat 2015 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2015 yılında Maldonado

28 Ağu 2015 yılında Cerro Largo

29 Ocak 2018 yılında Maldonado

7 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

10 Ocak 2020 yılında Maldonado

15 Mart 2021 yılında Lautaro Buin

26 Ağu 2021 yılında Melipilla

7 Ocak 2022 yılında Maldonado

Matias Tellechea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Tellechea şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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