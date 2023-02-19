Nicolas Queiroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Queiroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Queiroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Queiroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Queiroz 7 Mayıs 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Fernando Queiroz Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Queiroz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Queiroz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Queiroz'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Queiroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Queiroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Queiroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Queiroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Wanderers B

1 Temmuz 2016 yılında Wanderers

26 Temmuz 2018 yılında CS Emelec

31 Temmuz 2019 yılında Wanderers

1 Ağu 2019 yılında CS Emelec

2 Mart 2020 yılında LDU Portoviejo

30 Haziran 2020 yılında CS Emelec

23 Temmuz 2020 yılında Atl. Porteño

31 Aralık 2020 yılında CS Emelec

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

16 Haziran 2022 yılında Rentistas

2 Ocak 2023 yılında Maldonado

Nicolas Queiroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Queiroz şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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