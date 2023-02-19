Lucas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Nunez 9 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Javier Núñez Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Nunez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Lucas Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Nunez'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Maldonado

Lucas Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Nunez şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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