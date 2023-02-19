Eduardo Darias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Darias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Darias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Darias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Darias 28 Şubat 1998 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Washington Eduardo Darias Lafuente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Darias Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVD Sports Group yapmaktadır. Eduardo Darias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Eduardo Darias'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Darias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Darias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Darias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Darias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Central

22 Şubat 2019 yılında Maldonado

Eduardo Darias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Darias şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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