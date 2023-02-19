Diego Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Romero 2 Mart 2000 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Romero Lanz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Romero Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Diego Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Romero'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2022 yılında Maldonado

Diego Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Romero şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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