Marcos Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Caballero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Caballero 25 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Antonio Caballero Aguilera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Caballero Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Marcos Caballero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Caballero'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 11 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Caballeroboyu ve yaşı kaç

Marcos Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Maldonado

Marcos Caballero kimdir

Marcos Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Caballero şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpia Asunción

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Marcos Caballero nereli

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