Marcos Camarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Camarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Camarda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Camarda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Camarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Camarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Camarda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Camarda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Camarda 22 Kasım 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Patricio Camarda Télis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Camarda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Marcos Camarda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Camarda'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Camardaboyu ve yaşı kaç

Marcos Camarda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Camarda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Camarda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Camarda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Peñarol B

29 Temmuz 2020 yılında Sud America

26 Ocak 2022 yılında Recre Granada

30 Haziran 2022 yılında Sud America

15 Temmuz 2022 yılında Maldonado

Marcos Camarda kimdir

Marcos Camarda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Camarda şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Progreso, Danubio FC, Boca Juniors (-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcos Camarda nereli

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