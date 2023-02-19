Rodrigo Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Muniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Muniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Muniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Muniz 1 Eylül 2001 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ariel Muniz Menosse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Muniz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Rodrigo Muniz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Muniz'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Muniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Muniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Muniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Muniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Pescara U19

30 Haziran 2019 yılında Maldonado U19

1 Ocak 2020 yılında Maldonado

Rodrigo Muniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Muniz şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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