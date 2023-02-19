Danilo Lerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Lerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Lerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Lerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Lerda 30 Mart 1987 tarihinde Arias şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Emanuel Lerda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Lerda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Lerda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 23 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Danilo Lerda'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Lerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Lerda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Lerda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Lerda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CA Fénix

5 Ocak 2012 yılında Peñarol

25 Temmuz 2014 yılında CA Talleres

24 Temmuz 2015 yılında Atlético CP

5 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

23 Ocak 2017 yılında Maldonado

Danilo Lerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Lerda şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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