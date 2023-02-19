Facundo Piriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Piriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Piriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Piriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Piriz 27 Mart 1990 tarihinde Tarariras şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Julián Píriz González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Piriz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Facundo Piriz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Piriz'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Piriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Piriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Piriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Piriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Nacional

20 Ocak 2013 yılında Terek Grozny

28 Temmuz 2017 yılında Montpellier

30 Haziran 2018 yılında Akhmat Grozny

1 Temmuz 2018 yılında Montpellier

4 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2019 yılında FC Rapid 1923

10 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Plaza Colonia

13 Nisan 2021 yılında Nacional

3 Ocak 2022 yılında Maldonado

Facundo Piriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Piriz şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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