Martin Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ferreira 7 Mart 1992 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Robinson Martín Ferreira García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ferreira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRACKS 10 yapmaktadır. Martin Ferreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Ferreira'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Ferreiraboyu ve yaşı kaç

Martin Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2013 yılında San Felipe

1 Ağu 2014 yılında Cerro Largo

28 Eylül 2015 yılında CA Torque

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

27 Temmuz 2016 yılında Cerro Largo

1 Ocak 2018 yılında Potros UAEM

9 Temmuz 2019 yılında Cerro Largo

3 Ocak 2022 yılında Maldonado

Martin Ferreira kimdir

Martin Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ferreira şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Martin Ferreira nereli

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