Juan Plada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Plada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Plada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Plada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Plada 6 Ağu 1998 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Plada Ricci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Plada Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Plada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Plada'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Plada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Plada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Plada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Plada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate

14 Temmuz 2022 yılında Maldonado

Juan Plada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Plada şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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