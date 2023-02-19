Facundo Tealde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Tealde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Tealde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Tealde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Tealde 15 Mart 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Tealde Sassano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Tealde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Tealde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 16 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Facundo Tealde'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Tealde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Tealde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Tealde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Tealde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Miramar

29 Eylül 2015 yılında Canadian

26 Ocak 2016 yılında CD Masnou

5 Ağu 2016 yılında Miramar

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2017 yılında Maldonado

Facundo Tealde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Tealde şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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