Tomas Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Fernandez 8 Ağu 1998 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Tomás Luján Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Tomas Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Fernandez'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2018 yılında Agropecuario

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Largo

9 Şubat 2021 yılında Boca Juniors II

12 Şubat 2021 yılında Tigre

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

3 Şubat 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

9 Ocak 2023 yılında Maldonado

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Tomas Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Fernandez şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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