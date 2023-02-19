Maximiliano Cantera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Cantera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Cantera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Cantera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Cantera 10 Mayıs 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Maximiliano Cantera Mora şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Cantera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Maximiliano Cantera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Cantera'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Cantera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Cantera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Cantera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Cantera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cerro Largo

12 Eylül 2014 yılında Liverpool FC

9 Ocak 2016 yılında CA Fénix

31 Aralık 2016 yılında Liverpool FC

24 Temmuz 2017 yılında CA Fénix

3 Ocak 2018 yılında Táchira

11 Temmuz 2018 yılında CA Fénix

10 Ocak 2020 yılında Maldonado

9 Nisan 2021 yılında Nacional

6 Ocak 2022 yılında Maldonado

Maximiliano Cantera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Cantera şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Juventud de Las Piedras, CA Peñarol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.