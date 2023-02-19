Claudio Spinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Spinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Spinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Spinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Spinelli 21 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Paul Spinelli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Spinelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Claudio Spinelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Spinelli'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Spinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Spinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Claudio Spinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Spinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tigre

16 Ağu 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında Tigre

15 Temmuz 2018 yılında Genoa

14 Ağu 2018 yılında Crotone

29 Ocak 2019 yılında Genoa

30 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2019 yılında Genoa

6 Temmuz 2019 yılında Gimnasia

30 Haziran 2020 yılında Genoa

2 Ekim 2020 yılında FC Koper

30 Haziran 2021 yılında Genoa

19 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

17 Mart 2022 yılında Genoa

18 Mart 2022 yılında Lanús

9 Ocak 2023 yılında Maldonado

Claudio Spinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Spinelli şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.