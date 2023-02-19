Enzo Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Borges 22 Temmuz 1986 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Araciel Borges Couto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Borges Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Borges, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Borges'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Cerrito

1 Ocak 2008 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2009 yılında EC São José

1 Ocak 2010 yılında 14 de Julho-RS

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2011 yılında SC Rio Grande

1 Ocak 2012 yılında 14 de Julho-RS

1 Ocak 2013 yılında Cerro Largo

1 Mart 2015 yılında Comerciantes

15 Ocak 2016 yılında Def. La Bocana

4 Ocak 2017 yılında Juan Aurich

19 Ocak 2018 yılında Nacional Potosí

28 Mart 2018 yılında Dep. Coopsol

1 Nisan 2019 yılında Comerciantes

1 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

10 Ocak 2022 yılında Maldonado

Enzo Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Borges şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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