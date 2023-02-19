Agustin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Rodriguez 10 Ocak 2004 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Agustín Rodríguez Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Agustin Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Rodriguez'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi 13 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Maldonado

Agustin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Rodriguez şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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