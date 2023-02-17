Angelo Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Campos 30 Mart 2000 tarihinde Chur şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Campos Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Campos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Angelo Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Campos'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Gallen U16

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U17

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U18

1 Ocak 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

20 Ağu 2021 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2022 yılında FC St. Gallen

15 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Angelo Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Campos şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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