Yanik Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanik Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanik Keller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanik Keller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanik Keller 8 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanik Keller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK Sport Management yapmaktadır. Yanik Keller, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yanik Keller'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanik Keller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanik Keller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yanik Keller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanik Keller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

Yanik Keller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanik Keller şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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