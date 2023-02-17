Boris Prokopic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Prokopic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Prokopic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Prokopic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Prokopic 29 Mart 1988 tarihinde Poprad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Boris Prokopič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Prokopic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boris Prokopic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Prokopic'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Prokopic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Prokopic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Prokopic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Prokopic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2002 yılında Horn Altyapı

12 Ağu 2004 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2006 yılında Rapid U19

1 Ocak 2007 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2008 yılında Rapid Wien

1 Ocak 2010 yılında FC Wacker

3 Ocak 2011 yılında Rapid Wien

31 Ocak 2013 yılında SCR Altach

4 Ocak 2019 yılında FC Vaduz

13 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

28 Ocak 2022 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG

Boris Prokopic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Prokopic şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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