Dzenan Talic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Talic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenan Talic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenan Talic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dzenan Talic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Talic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Talic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Talic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Talic 18 Ekim 1999 tarihinde Chur şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Talic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenan Talic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenan Talic'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Talicboyu ve yaşı kaç

Dzenan Talic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Talic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzenan Talic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Talic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2018 yılında Schaffhausen II

1 Temmuz 2021 yılında FC Schaffhausen

15 Şubat 2022 yılında SC YF Juventus

31 Ağu 2022 yılında SC Brühl SG

Dzenan Talic kimdir

Dzenan Talic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Talic şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC St. Gallen, FC Vaduz

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Dzenan Talic nereli

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