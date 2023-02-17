Sanijel Kucani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanijel Kucani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanijel Kucani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanijel Kucani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanijel Kucani 14 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanijel Kucani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sanijel Kucani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sanijel Kucani'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sanijel Kucani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanijel Kucani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanijel Kucani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanijel Kucani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U21

1 Şubat 2017 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

1 Mart 2018 yılında St. Gallen U21

22 Temmuz 2019 yılında SC Brühl SG

Sanijel Kucani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanijel Kucani şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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