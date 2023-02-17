Christian Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Leite kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Leite ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Leite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Leite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Leite 9 Kasım 1985 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Eduard Leite Nieva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Leite Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Leite, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christian Leite'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Leiteboyu ve yaşı kaç

Christian Leite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Leite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Leite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Leite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2009 yılında FC Gossau

30 Haziran 2010 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2014 yılında FC Thun

1 Temmuz 2015 yılında Rapperswil-Jona

8 Ağu 2016 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2017 yılında FC Kosova

1 Temmuz 2018 yılında FC Köniz

10 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

Christian Leite kimdir

Christian Leite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Leite şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grasshopper Club , FC Zürich

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Christian Leite nereli

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