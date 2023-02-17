Anteo Fetahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anteo Fetahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anteo Fetahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anteo Fetahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anteo Fetahu 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anteo Fetahu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Anteo Fetahu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anteo Fetahu'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anteo Fetahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anteo Fetahu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anteo Fetahu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anteo Fetahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quelle FÜ U17

1 Temmuz 2018 yılında Neumarkt U17

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında Gr. Fürth U19

13 Ağu 2020 yılında SpVgg Landshut U19

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Anteo Fetahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anteo Fetahu şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Ingolstadt 04 (-2017), SG Quelle Fürth (2017-2018), ASV Neumarkt (2018-2019), SpVgg Greuther Fürth (01/2020-2020), SpVgg Landshut (2020-2021)

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