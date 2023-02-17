Matthias Seidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Seidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Seidl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Seidl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Seidl 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Seidl Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Matthias Seidl, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matthias Seidl'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthias Seidl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Seidl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matthias Seidl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Seidl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2009 yılında Salzburg Alt.

9 Ocak 2015 yılında Kuchl Altyapı

13 Temmuz 2015 yılında Grödig Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Kuchl

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Matthias Seidl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Seidl şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matthias Seidl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Kuchl (06/2009-)

Avusturya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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