Paul Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mensah 13 Ekim 1999 tarihinde Kormantse şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mensah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Mensah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Mensah'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

14 Temmuz 2021 yılında FC Botosani

24 Ocak 2022 yılında Blau Weiss Linz

Paul Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mensah şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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