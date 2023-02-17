Ronivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronivaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronivaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronivaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronivaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronivaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronivaldo 24 Mart 1989 tarihinde Orós şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ronivaldo Bernardo Sales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronivaldo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Ronivaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronivaldo'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronivaldoboyu ve yaşı kaç

Ronivaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronivaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronivaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronivaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2010 yılında Taubaté-SP

1 Nisan 2010 yılında CAL Beriri

1 Mayıs 2010 yılında Arapongas

1 Şubat 2012 yılında Taubaté-SP

1 Nisan 2012 yılında Osasco FC

31 Aralık 2012 yılında Taubaté-SP

31 Ocak 2013 yılında SV Kapfenberg

20 Ocak 2015 yılında Austria Wien

1 Ocak 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2017 yılında A. Lustenau

1 Ağu 2020 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Ronivaldo kimdir

Ronivaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronivaldo şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Ronivaldo nereli

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