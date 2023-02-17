Fabio Strauss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Strauss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Strauss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Strauss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Strauss 6 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Strauss Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Fabio Strauss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Fabio Strauss'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabio Strauss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Strauss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabio Strauss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Strauss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AKA Salzb. U15

7 Ağu 2009 yılında A. Salzburg II

1 Temmuz 2011 yılında A. Salzburg

1 Temmuz 2014 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında Admira Wacker

28 Ağu 2020 yılında Blau Weiss Linz

Fabio Strauss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Strauss şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Austria Salzburg (12/2001-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.