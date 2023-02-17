Manuel Maranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Maranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Maranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Maranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Maranda 9 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Maranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Manuel Maranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Maranda'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Maranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manuel_maranda/

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Manuel Maranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Maranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Maranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Maranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Admira II

1 Ocak 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Ekim 2018 yılında FC Wacker

29 Ağu 2019 yılında Carl Zeiss Jena

28 Temmuz 2020 yılında SKN St. Pölten

2 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Manuel Maranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Maranda şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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