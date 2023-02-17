Julian Golles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Golles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Golles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Golles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Golles 22 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Julian Peter Gölles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Golles Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Julian Golles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Golles'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Golles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Golles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Golles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Golles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2009 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2017 yılında FC Liefering

14 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Julian Golles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Golles şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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