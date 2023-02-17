Tobias Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Koch 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Koch Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Tobias Koch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Koch'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Koch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Koch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2008 yılında St. Veit/V Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Leibnitz Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

16 Ocak 2020 yılında SV Lafnitz

31 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz

4 Ocak 2021 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2021 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2021 yılında Blau Weiss Linz

Tobias Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Koch şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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