Armin Sarcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Sarcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Sarcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Sarcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Sarcevic 1 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Sarcevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR Sports Management yapmaktadır. Armin Sarcevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Sarcevic'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armin Sarcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Sarcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Sarcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Sarcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ASKÖ Oedt

1 Temmuz 2019 yılında Stadl-Paura

1 Temmuz 2021 yılında FC Wels

1 Ocak 2022 yılında BW Linz II

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Armin Sarcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Sarcevic şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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