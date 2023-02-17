Fally Mayulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fally Mayulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fally Mayulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fally Mayulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fally Mayulu 15 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Fally N'Dofunsu Mayulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fally Mayulu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Fally Mayulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fally Mayulu'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Fally Mayulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fally Mayulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fally Mayulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fally Mayulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2022 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Fally Mayulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fally Mayulu şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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