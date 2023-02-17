Lukas Tursch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Tursch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Tursch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Tursch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Tursch 29 Mart 1996 tarihinde Ternberg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Tursch Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Lukas Tursch, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Tursch'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Tursch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Tursch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Tursch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Tursch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FAL U15

1 Temmuz 2011 yılında FAL U16

1 Temmuz 2012 yılında FAL U18

1 Temmuz 2014 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

14 Temmuz 2016 yılında FAC

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

8 Şubat 2021 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Lukas Tursch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Tursch şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Tursch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union FC Ternberg (08/2002-), Fußballakademie Linz

Avusturya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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