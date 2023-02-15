Anton Ekeroth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Ekeroth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Ekeroth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Ekeroth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Ekeroth 16 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Ekeroth Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Anton Ekeroth, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Ekeroth'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Ekeroth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Ekeroth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Ekeroth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Ekeroth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalmar U19

29 Temmuz 2020 yılında IFK Berga

30 Kasım 2020 yılında Kalmar U19

1 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2021 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2021 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

Anton Ekeroth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Ekeroth şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kalmar FF (-2020), IFK Berga (2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.