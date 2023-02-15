Marcelo Palomino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Palomino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Palomino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Palomino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Palomino 21 Mayıs 2001 tarihinde Houston, Texas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Palomino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Marcelo Palomino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Palomino'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Palomino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelo_palomino10/

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Marcelo Palomino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Palomino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcelo Palomino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Palomino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Brazos Valley

1 Ağu 2017 yılında Houston Academy

1 Mayıs 2018 yılında Brazos Valley

31 Temmuz 2018 yılında Houston Academy

1 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2019 yılında Albion Hurric.

5 Ocak 2020 yılında Houston

3 Mart 2021 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2021 yılında Houston

9 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Marcelo Palomino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Palomino şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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