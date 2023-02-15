İshak Shamoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Shamoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Shamoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshak Shamoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshak Shamoun 25 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshak Shamoun Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. İshak Shamoun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İshak Shamoun'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İshak Shamoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İshak Shamoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İshak Shamoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshak Shamoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Angered MBIK

1 Ocak 2018 yılında Assyriska BK

18 Şubat 2019 yılında IFK U19

12 Ağu 2021 yılında Assyriska IK

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

İshak Shamoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshak Shamoun şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İshak Shamoun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Göteborg (2019-2021)

İsveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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