Victor Fors kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Fors Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Fors adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Fors Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Fors 11 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Fors Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Victor Fors, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Fors'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Fors Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Fors isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Fors Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Fors futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IF Bromma U19

28 Haziran 2017 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2018 yılında IK Frej Täby

9 Haziran 2018 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2018 yılında IK Frej Täby

1 Mart 2019 yılında IFK Stocksund

19 Mart 2020 yılında IFK Haninge

1 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

Victor Fors Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Fors şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Fors Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2017)

İsveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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