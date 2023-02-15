Hussein Cabdi Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Cabdi Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Cabdi Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Cabdi Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Cabdi Mohammed 3 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Cabdi Mohammed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Hussein Cabdi Mohammed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hussein Cabdi Mohammed'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Hussein Cabdi Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hussein Cabdi Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hussein Cabdi Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Cabdi Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Häcken U19

4 Şubat 2022 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Hussein Cabdi Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Cabdi Mohammed şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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