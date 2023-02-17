Arthur Cremer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Cremer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Cremer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Cremer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Cremer 18 Ağu 2000 tarihinde Verviers şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Cremer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Cremer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Arthur Cremer'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Cremer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Cremer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Arthur Cremer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Cremer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Virton U21

1 Temmuz 2018 yılında RFC Lüttich

1 Temmuz 2020 yılında URSL Visé

Arthur Cremer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Cremer şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RCS Verviers (-2015), RFC Liege (2015-2016), Excelsior Virton (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.