Marten Wilmots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Wilmots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Wilmots adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Wilmots Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Wilmots 29 Ocak 1999 tarihinde Sint-Truiden şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Marten Gert Wilmots şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Wilmots Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.A.M.K. Management yapmaktadır. Marten Wilmots, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marten Wilmots'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Wilmots Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Wilmots isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Wilmots Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Wilmots futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Truiden U17

1 Temmuz 2016 yılında Standard U19

1 Temmuz 2017 yılında Standard U21

1 Temmuz 2018 yılında Avellino U19

8 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2018 yılında Ferencváros

13 Ocak 2020 yılında NK Triglav

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında URSL Visé

Marten Wilmots Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Wilmots şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marten Wilmots Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club Melin, AS Jodoigne, KVK Tienen, CS Visetois, K.ST. Sint-Truidense VV, R. Standard de Liège

Belçika U18 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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