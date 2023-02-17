Jonathan Legear kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Legear Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Legear kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Legear ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Legear kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Legear Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Legear adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Legear Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Legear 13 Nisan 1987 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Fernand Jean Legear şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Legear Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Agency yapmaktadır. Jonathan Legear, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Legear'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Legear Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LegearJonathan

Jonathan Legearboyu ve yaşı kaç

Jonathan Legear Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Legear isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Legear Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Legear futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2004 yılında RSC Anderlecht

1 Ağu 2011 yılında Terek Grozny

31 Ocak 2014 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2014 yılında Blackpool

2 Şubat 2015 yılında Standard Liège

15 Ağu 2017 yılında VV St. Truiden

10 Ocak 2019 yılında Adana Demirspor

12 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında URSL Visé

Jonathan Legear kimdir

Jonathan Legear Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Legear şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

J.S. Thier, Standard Lüttich, RSC Anderlecht

Jonathan Legear Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Legear nereli

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