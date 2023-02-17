Faycal Rherras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faycal Rherras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faycal Rherras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faycal Rherras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faycal Rherras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faycal Rherras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faycal Rherras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faycal Rherras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faycal Rherras 7 Nisan 1993 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faycal Rherras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Faycal Rherras, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Faycal Rherras'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faycal Rherras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rherras8/

Faycal Rherrasboyu ve yaşı kaç

Faycal Rherras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faycal Rherras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Faycal Rherras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faycal Rherras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2012 yılında Beerschot U19

1 Temmuz 2013 yılında CS Visé

9 Temmuz 2014 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2016 yılında Heart of Midl.

12 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

20 Ocak 2018 yılında Hibernian FC

14 Mayıs 2018 yılında KV Mechelen

31 Temmuz 2018 yılında AS Béziers

15 Temmuz 2019 yılında Karabağ

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2020 yılında Mouloudia

3 Şubat 2021 yılında Levski Sofia

28 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2022 yılında URSL Visé

Faycal Rherras kimdir

Faycal Rherras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faycal Rherras şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard Lüttich, Club Brügge, Beerschot AC

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Faycal Rherras nereli

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