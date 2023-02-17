Miguel Musset Quintais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Musset Quintais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Musset Quintais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Musset Quintais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Musset Quintais 12 Aralık 1998 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kongo DC,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Miguel Musset Quintais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Musset Quintais Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Miguel Musset Quintais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Musset Quintais'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Musset Quintais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Musset Quintais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Musset Quintais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Musset Quintais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FSI Berchem

1 Temmuz 2018 yılında KAS Eupen U21

22 Ocak 2020 yılında Z. Sosnowiec

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2021 yılında URSL Visé

Miguel Musset Quintais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Musset Quintais şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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