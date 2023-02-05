Artur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur 15 Şubat 1998 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Artur Victor Guimarães şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Artur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Artur'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arturvictor08/

Arturboyu ve yaşı kaç

Artur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Artur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras U17

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras U20

12 Nisan 2017 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2017 yılında Palmeiras

4 Ocak 2019 yılında EC Bahia

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

16 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

Artur kimdir

Artur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Artur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur nereli

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