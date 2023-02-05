Kevin Lomonaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lomonaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lomonaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Lomonaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Lomonaco 8 Ocak 2002 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Joel Lomónaco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Lomonaco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Kevin Lomonaco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Lomonaco'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Nisan 2027 tarihinde bitmektedir.

Kevin Lomonaco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keviinjoel2/

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Kevin Lomonaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Lomonaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Lomonaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Lomonaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Lanús II

1 Eylül 2021 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

1 Ocak 2022 yılında Lanús

20 Nisan 2022 yılında RB Bragantino

Kevin Lomonaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Lomonaco şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Lomonaco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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