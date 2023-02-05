Lucas Evangelista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Evangelista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Evangelista kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Evangelista ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Evangelista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Evangelista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Evangelista

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Evangelista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Evangelista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Evangelista 6 Mayıs 1995 tarihinde Limeira şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Evangelista Santana de Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Evangelista Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lucas Evangelista, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Evangelista'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Evangelista Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasevangelista95/

Lucas Evangelistaboyu ve yaşı kaç

Lucas Evangelista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Evangelista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Evangelista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Evangelista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2014 yılında São Paulo

28 Ağu 2014 yılında Udinese

20 Ocak 2016 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2016 yılında Udinese

1 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2018 yılında Udinese

27 Temmuz 2018 yılında FC Nantes

23 Ağu 2019 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2020 yılında FC Nantes

10 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

30 Haziran 2021 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2021 yılında RB Bragantino

Lucas Evangelista kimdir

Lucas Evangelista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Evangelista şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Evangelista Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Evangelista nereli

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