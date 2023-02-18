İgnacio Laquintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Laquintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Laquintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Laquintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Laquintana 1 Şubat 1999 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Jesús Laquintana Marsico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Laquintana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. İgnacio Laquintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Laquintana'nin CA Peñarol ile sözleşmesi 25 Ağu 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Laquintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Laquintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgnacio Laquintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Laquintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Defensor

26 Ağu 2021 yılında Peñarol

İgnacio Laquintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Laquintana şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgnacio Laquintana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventud Unida de Paysandú, Defensor Sporting (2016-2018)

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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