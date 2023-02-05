Bruninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruninho 14 Mart 2003 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Gonçalves de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruninho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Bruninho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bruninho'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Red Bull

16 Ekim 2020 yılında RB Bragantino B

1 Şubat 2021 yılında Red Bull

31 Mayıs 2021 yılında RB Bragantino B

1 Ağu 2021 yılında RB Bragantino

Bruninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruninho şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bruninho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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